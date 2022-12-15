По данным источника, "Локомотив" выкупит Максима Глушенкова и Сергея Пиняева у "Крыльев Советов" за 400 миллионов рублей. По 200 миллионов рублей за каждого игрока.
Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" близок к покупке Глушенкова и Пиняева у "Крыльев Советов". Сторонам осталось уладить последние детали. У игроков в контрактах прописаны суммы отступных. "Железнодорожники" также хотят пригласить в команду Романа Ежова.
"Крылья Советов" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагаются на 11 месте. В активе подопечных Игоря Осинькина 20 набранных баллов. Сергей Пиняев и Максим Глушенков являются безусловными лидерами команды. "Локомотив" находится ниже, набрав всего 13 очков и занимая 14 строчку.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Журналист Иван Карпов: сумма перехода Глушенкова и Пиняева в "Локомотив" составит 400 миллионов рублей
Стала известна сумма перехода Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"