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Журналист Иван Карпов: сумма перехода Глушенкова и Пиняева в "Локомотив" составит 400 миллионов рублей

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Стала известна сумма перехода Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По данным источника, "Локомотив" выкупит Максима Глушенкова и Сергея Пиняева у "Крыльев Советов" за 400 миллионов рублей. По 200 миллионов рублей за каждого игрока.

Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" близок к покупке Глушенкова и Пиняева у "Крыльев Советов". Сторонам осталось уладить последние детали. У игроков в контрактах прописаны суммы отступных. "Железнодорожники" также хотят пригласить в команду Романа Ежова.

"Крылья Советов" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагаются на 11 месте. В активе подопечных Игоря Осинькина 20 набранных баллов. Сергей Пиняев и Максим Глушенков являются безусловными лидерами команды. "Локомотив" находится ниже, набрав всего 13 очков и занимая 14 строчку.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова


Локомотив Пиняев Глушенков
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