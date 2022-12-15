- Сохраняется вероятность трансфера Арсена Захаряна в "Челси", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
19-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян в нынешнем сезоне провел 22 игры. На счету футболиста 3 мяча и 6 успешных ассиста. Контракт игрока с бело-голубыми истекает летом 2024 года.
Напомним, что летом Захарян был близок к тому, чтобы стать игроком "Челси". Лондонский клуб направил предложение "Динамо" в размере 15 миллионов евро. Но трансфер не произошел, так как англичане смогли предоставить гарантии платежа за сделку. Ранее в "Динамо" заявили, что контактов с "Челси" по поводу россиянина не было с сентября.
Агент Захаряна: вероятность перехода Арсена в "Челси" существует
Игрок "Динамо" Арсен Захарян все еще может перейти в "Челси".
Фото: "Чемпионат"