- Дзюба - свободный агент? Я буду рад, если он снова начнёт именно играть на футбольном поле. Если он вернётся в РПЛ, то его игра против "Зенита" будет особой изюминкой, - приводит комментарий Медведева "Чемпионат".
34-летний форвард Артем Дзюба успешно выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 года. С сине-бело-голубыми россиянин выиграл 4 титула чемпиона России, 2 Кубка России и 4 суперкубка России. Также Артем установил рекордные индивидуальные достижения. Нападающий смог войти в двойку голеадоров и тройку ассистентов петербуржского клуба. Также Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского первенства.
Сейчас Дзюба находится в поисках нового клуба. По информации различных источников, единственным клубом из РПЛ, который интересуется игроков является московское "Торпедо".
В этом сезоне РПЛ "Зенит" набрал 42 балла и уверенно лидирует в таблице после 17 туров.
Медведев: если Дзюба вернётся в РПЛ, то его игра против "Зенита" будет особой изюминкой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал мнение, что игра Артема Дзюбы против сине-бело-голубых станет особым событием.
Фото: ТАСС