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Медведев: если Дзюба вернётся в РПЛ, то его игра против "Зенита" будет особой изюминкой

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал мнение, что игра Артема Дзюбы против сине-бело-голубых станет особым событием.
Фото: ТАСС
- Дзюба - свободный агент? Я буду рад, если он снова начнёт именно играть на футбольном поле. Если он вернётся в РПЛ, то его игра против "Зенита" будет особой изюминкой, - приводит комментарий Медведева "Чемпионат".

34-летний форвард Артем Дзюба успешно выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 года. С сине-бело-голубыми россиянин выиграл 4 титула чемпиона России, 2 Кубка России и 4 суперкубка России. Также Артем установил рекордные индивидуальные достижения. Нападающий смог войти в двойку голеадоров и тройку ассистентов петербуржского клуба. Также Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского первенства.

Сейчас Дзюба находится в поисках нового клуба. По информации различных источников, единственным клубом из РПЛ, который интересуется игроков является московское "Торпедо".

В этом сезоне РПЛ "Зенит" набрал 42 балла и уверенно лидирует в таблице после 17 туров.


Дзюба Медведев Зенит
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