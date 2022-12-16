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Агент Витории: Руй хотел бы снова поработать в России, он оставил о себе хорошее имя. Ему просто не дали времени

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Агент Паулу Барбоза заявил, что его клиент Руй Витория, ранее возглавлявший московский "Спартак", в будущем может вернуться в Россию.
Фото: РИА Новости
– Витории было бы интересно снова поработать в России, он оставил о себе хорошее имя. Он мог бы возглавить любой клуб. Работа в "Спартаке" – это всегда непросто, все это понимают. Витория попал не в самый лучший период в истории "Спартака". Он хотел большего, ему просто не дали времени. Но своим достижением в Лиге Европы он всем показал, что он отличный тренер, – приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, что португальский специалист Руй Витория работал главным тренером московского "Спартака" в период с июня 2021 года по декабрь того же года. При нем красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы, вышли в плей-офф турнира, но не смогли дальше сыграть в немецким клубом "Лейпциг" из-за политической обстановки вокруг России. На данный момент Витория возглавляет сборную Египта, которая не попала на чемпионат мира по футболу, который проходит в Катаре сейчас. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Вчера португальская федерация футбола объявила об уходе из сборной Португалии ее главного тренера Фернанду Сантуша, при руководстве которого португальцы вылетели с ЧМ-2022, дойдя до четвертьфинала мирового первенства. Руй Витория называется одним из кандидатов на пост нового наставника сборной Португалии.


Витория РПЛ Спартак
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