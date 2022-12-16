Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Чистякова: Дмитрий не покинет "Зенит" зимой. Это его родной клуб

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что игрок не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
- Могу сказать, что Дима не покинет зимой "Зенит", он останется. Это его родной клуб, он хочет играть. Пока в клубе ему не скажут искать новую команду, сам он никуда уходить не собирается. Он настроен бороться за свое место и доказывать свою состоятельность, - приводит комментарий Чистякова "РБ Спорт".

28-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков является воспитанником "Зенита". В 2020 году футболист вернулся в клуб из "Ростова" и был игроком ротации. В сезоне 2021/2022 Дмитрий смог завоевать место в стартовом составе. Нынешний сезон Чистяков также начинал в списке стартовых одиннадцати, но из-за болезни пропустил пару матчей, а на его место из "Сочи" пришел бразилец Родригао, который играет уверенно и не дает повода себя заменить. Теперь Чистякова снова начинает матчи на скамейке запасных. В 16-м туре РПЛ Чистяков получил шанс а матче против "Ахмата" (1:2), но провел матч очень неудачно, допустил голевую ошибку и был заменен еще в первом тайме. После матча защитника подвергли критике наставник "Зенита" Сергей Семак и гендиректор клуба Александр Медведев. Контракт Дмитрия с сине-бело-голубыми действует до лета 2025 года.


Зенит Чистяков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кирьяков – о фаворите финала ЧМ-2022: французы подустали. У Аргентины есть небольшое преимущество перед соперником эксклюзив
Агент Фукса: Бруно нравится Россия и ЦСКА, возвращение возможно 1
Кирьяков: "Химки" и "Торпедо" однозначно покинут РПЛ 3
Далич – о Модриче на Евро-2024: надеюсь, что Лука останется с нами. Я с нетерпением жду этого
Усман Дембеле – о финале ЧМ-2022 со сборной Аргентины: Франции надо сделать все, чтобы Месси меньше касался мяча
Бруно Фукс перешел в аренду в "Атлетико Минейро" из Бразилии 1
The Telegraph: "Манчестер Юнайтед" предложит 50 млн евро за Гакпо в январе. В нем видят замену Роналду
Семин: Месси выдающийся игрок, но отсутствие побед с Аргентиной снижает его рейтинг. В финале ЧМ Лионелю важно победить
23 декабря РФС рассмотрит участие союза в иных организациях 6
Камоцци: Пиняев уже готов играть в большом европейском клубе
Петржела: российский футбол деградирует, он никому не нужен в мире 22
Агент Чистякова: Дмитрий не покинет "Зенит" зимой. Это его родной клуб
Евсеев: связывались ли со мной из "Кубани"? Звоните туда и узнавайте
Журналист Ильев: "Кубань" контактировала с Евсеевым
Далич – о том, сыграет ли Модрич на Евро-2024: надеюсь, что Лука останется с нами, но решение за ним