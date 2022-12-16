- Могу сказать, что Дима не покинет зимой "Зенит", он останется. Это его родной клуб, он хочет играть. Пока в клубе ему не скажут искать новую команду, сам он никуда уходить не собирается. Он настроен бороться за свое место и доказывать свою состоятельность, - приводит комментарий Чистякова "РБ Спорт".
28-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков является воспитанником "Зенита". В 2020 году футболист вернулся в клуб из "Ростова" и был игроком ротации. В сезоне 2021/2022 Дмитрий смог завоевать место в стартовом составе. Нынешний сезон Чистяков также начинал в списке стартовых одиннадцати, но из-за болезни пропустил пару матчей, а на его место из "Сочи" пришел бразилец Родригао, который играет уверенно и не дает повода себя заменить. Теперь Чистякова снова начинает матчи на скамейке запасных. В 16-м туре РПЛ Чистяков получил шанс а матче против "Ахмата" (1:2), но провел матч очень неудачно, допустил голевую ошибку и был заменен еще в первом тайме. После матча защитника подвергли критике наставник "Зенита" Сергей Семак и гендиректор клуба Александр Медведев. Контракт Дмитрия с сине-бело-голубыми действует до лета 2025 года.
Агент Чистякова: Дмитрий не покинет "Зенит" зимой. Это его родной клуб
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что игрок не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"