У "Зенита" нет конкурентов в борьбе за чемпионство? По-моему, Кубок, в котором они уступили "Спартаку" и даже не вышли в верхнюю сетку, доказал, что конкурировать с "Зенитом" можно, - приводит комментарий Кучаева Metaratings.
В последних 4 розыгрышах РПЛ победителем турнира становился "Зенит". Команда Сергея Семака уверенно идет к очередному чемпионству и в этом сезоне российского первенства. В активе петербуржского коллектива 42 набранных балла за 17 туров. "Зенит" опережает, идущий на втором месте, "Спартак" на 6 очков. ЦСКА располагается на 5 месте, в их активе 29 очков. В очной встрече в 5 туре "Зенит" обыграл красно-синих (2:1). В Кубке России сине-бело-голубые выступили не так удачно. Команда заняла всего лишь третью строчку в своем квартете и не смогла выйти в верхнюю сетку турнира. Теперь "Зениту" предстоит пройти путь к финалу через региональную сетку.
Кучаев: Кубок России показал, что с "Зенитом" можно конкурировать
Фото: РПЛ