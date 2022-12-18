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Йоканович: Синиша Михайлович был очень сильным мужчиной. Он достойно перенес последнее испытание

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Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович прокомментировал уход из жизни Синиши Михайловича.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, накануне стало известно, что Синиша Михайлович скончался после долгой борьбы с болезнью. Последние несколько лет Михайлович проходил лечение от лейкемии.

"Очень грустно. Синиша был очень сильным мужчиной и достойно перенес последнее испытание. Это большая потеря для его семьи, для сербского, итальянского, мирового футбола. Для всех нас", - цитирует Йокановича "СЭ".

Синиша Михайлович завершил карьеру футболиста в 2006 году. До этого он играл за "Лацио", "Интер", "Сампдорию", "Рому" и "Црвену Звезду". В 2008 году он впервые стал главным тренером, возглавив "Болонью". В результате Михайлович тренировал "Фиорентину", "Милан", сборную Сербии и еще несколько клубов итальянской Серии А.


Йоканович Михайлович
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