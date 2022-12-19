"Мы попросим республику сохранить то, что есть, но со временем все равно будем двигаться в сторону ухода от финансирования республиканских властей. У республики есть другие задачи. Но на определённом этапе надо помочь, потому что в Первой лиге заработать архисложно", - цитирует функционера "Матч ТВ".
"Уфа" не смогла сохранить прописку в Российской Премьер-лиге, попав в зону стыковых матчей по итогам предыдущего сезона. Команда уступила "Оренбургу" и вылетела в Первую лигу.
В текущем розыгрыше чемпионата уфимцы идут на 16-м месте в турнирной таблице. Башкирский коллектив отыграл 20 матчей и набрал 18 баллов.
Газизов – о финансировании "Уфы": республике надо помочь нам – в Первой лиге заработать архисложно
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о финансовом положении клуба.
Фото: Global Look Press