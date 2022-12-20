"Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока. Про Ежова и Коваленко говорят, но на сегодняшний день то, что стоит обсуждать, что в клуб пришло конкретное письмо от "Локомотива" о намерении выкупить Пиняева и Глушенкова", - приводит слова Осинькина "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что "Локомотив" сделал предложение "Крыльям Советов" о выкупе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По разным данным, красно-зеленые заплатят за игроков от 5 до 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В начале ноября Пиняеву исполнилось 18 лет. Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Осинькин: вероятность перехода Пиняева в "Локомотив" очень высока
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что Сергей Пиняев близок уходу в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"