Осинькин: вероятность перехода Пиняева в "Локомотив" очень высока

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что Сергей Пиняев близок уходу в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока. Про Ежова и Коваленко говорят, но на сегодняшний день то, что стоит обсуждать, что в клуб пришло конкретное письмо от "Локомотива" о намерении выкупить Пиняева и Глушенкова", - приводит слова Осинькина "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что "Локомотив" сделал предложение "Крыльям Советов" о выкупе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По разным данным, красно-зеленые заплатят за игроков от 5 до 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В начале ноября Пиняеву исполнилось 18 лет. Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.


Осинькин Пиняев Крылья Советов Локомотив Российские трансферы
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