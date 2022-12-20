Агент Ранджеловича: если на Лазара выйдет "МЮ", то игрок все равно останется в "Урале"

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Агент вингера "Урала" Лазара Ранджеловича Василис Панагиотакис высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: ФК "Урал"
- Предложений нет, но даже если на нас выйдет "Манчестер Юнайтед", в первую очередь мы должны уважать "Урал". В этом клубе с самого начала доверяли Лазару. Мы это ценим, и их решение для нас - первоочередное, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

25-летний сербский вингер Лазар Ранджелович стал игроком "Урала" летом этого года. Серб сразу же стал ключевым игроком команды и в 14 матчах за уральцев забил 3 мяча и оформил 4 успешных ассиста. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Ранджеловича, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Болельщики "Урала" признали Лазара лучшим игроком команды после первой части сезона РПЛ.

"Урал" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров набрал 21 балл и занимает 10 строчку.


Урал Манчестер Юнайтед Ранджелович
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