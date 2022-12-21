- Допускаю, что трансфер Сычевого в "Крылья Советов" уже случился. Видимо, так оно и есть. Правомерность ее надо изучать, потому что у меня есть вопросы к этой сделке, но об этом позже, - приводит комментарий Еремякина "Чемпионат".
Вчера СМИ сообщил, что страйкер "Оренбурга" Владимир Сычевой подписал соглашение на 3,5 года с самарскими "Крыльями Советов", его зарплата выросла с 2-х миллионов в месяц до 4-х. Самарский клуб заплатит за трансфер сто миллионов рублей и пропишет в контракте 26-летнего россиянина право выкупа по фиксированной цене только для "Зенита".
Сычевой является главной ударной силой "Оренбурга". Форвард смог отличиться 14 раз за 15 матчей в РПЛ и возглавить бомбардирскую гонку. только недавно Владимир подписал новый контракт с Оренбургом до 2024 года. По новому договора потенциальные покупатели имеют право выкупить футболиста за 100 миллионов рублей. Руководство "Оренбурга" не раз заявляло о том, что в клубе намерены сохранить у себя в составе Сычевого.
Гендиректор "Оренбурга": у меня есть вопросы по правомерности перехода Сычевого в "Крылья Советов"
Генеральный директор "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о возможном переходе Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Оренбург"