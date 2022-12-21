Спортдиректор "Оренбурга": защитник "Лануса" Перес подпишет контракт с клубом на 3,5 года

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о том, что защитник "Лануса" Матиас Перес станет игроком клуба на 3,5 года.

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23-летний центральный защитник Лануса Матиас Перес станет 4 аргентинцем в составе "Оренбурга". В летнее трансферное окно в команду пришла группы латиноамериканских футболистов. Два аргентинских хавбека Лука Вера и Габриэль Флорентин, а также вингер Брайн Мансилья. В оренбургском клубе выступает еще один южноамериканец - футболист из Коста-Рики Джимми Марин. Благодаря успешной селекции Оренбург смог в первый же сезон после возвращения в РПЛ попасть в восьмерку сильнейших команд после 17 сыгранных туров. Перес в нынешнем сезоне являлся одним из ключевых игроков своей команды и отыграл 45 матчей, в которых смог отличиться 3 раза. - Вчера он успешно прошел медосмотр. Мы как раз сейчас сидим, подписываем контракт. На какой срок? Как ему понравится (смеется). Как обычно, три с половиной года. Мы сидим, утрясаем детали, как это всегда делается. Думаю, что сегодня объявим официально, - приводит комментарий Андреева "СЭ" 23-летний центральный защитник Лануса Матиас Перес станет 4 аргентинцем в составе "Оренбурга". В летнее трансферное окно в команду пришла группы латиноамериканских футболистов. Два аргентинских хавбека Лука Вера и Габриэль Флорентин, а также вингер Брайн Мансилья. В оренбургском клубе выступает еще один южноамериканец - футболист из Коста-Рики Джимми Марин. Благодаря успешной селекции Оренбург смог в первый же сезон после возвращения в РПЛ попасть в восьмерку сильнейших команд после 17 сыгранных туров. Перес в нынешнем сезоне являлся одним из ключевых игроков своей команды и отыграл 45 матчей, в которых смог отличиться 3 раза.