- Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком, - цитирует Пиняева "Комсомольская правда".
Летом 2022 года бразильский нападающий Малком пролонгировал контракт с "Зенитом" до 2027 года. В это сезоне бразилец является одним из ключевых игроков петербургского коллектива и за 23 игры забил 15 мячей и оформил 7 успешных ассистов.
"Зенит" после 17 сыгранных туров привычно располагается на первой строчке в таблице РПЛ и уверенно идет к 5-му чемпионству подряд. У команды Сергея Семака 42 набранных балла.
Пиняев: Малком - лучший игрок РПЛ в 2022 году
18-летний вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году.
Фото: Чемпионат.com