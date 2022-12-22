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Пиняев: Малком - лучший игрок РПЛ в 2022 году

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18-летний вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году.
Фото: Чемпионат.com
- Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком, - цитирует Пиняева "Комсомольская правда".

Летом 2022 года бразильский нападающий Малком пролонгировал контракт с "Зенитом" до 2027 года. В это сезоне бразилец является одним из ключевых игроков петербургского коллектива и за 23 игры забил 15 мячей и оформил 7 успешных ассистов.

"Зенит" после 17 сыгранных туров привычно располагается на первой строчке в таблице РПЛ и уверенно идет к 5-му чемпионству подряд. У команды Сергея Семака 42 набранных балла.


Малком Пиняев Зенит
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