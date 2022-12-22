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Канунников: в "Зените" мне всегда больше всех импонировал Мигел Данни

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Экс-нападающий "Зенита", "Рубина" и "Крыльев Советов" Максим Канунников рассказал, с кем ему больше всего нравилось играть в период выступлений за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- В то время была в целом очень сильная команда и одного нельзя выделять, наверное. Тем не менее, мне всегда Мигел Данни больше всех импонировал. Он креативил на поле, принимал нестандартные решения, постоянно отдавал обостряющие острые передачи. В его движениях присутствовала такая легкость, что создавалось ощущение, будто он просто играется с мячом. Весь коллектив был хорошим, но если говорить о ком-то конкретно - Мигел, - передает слова Канунникова Matchtv.ru.

31-летний нападающий Максим Канунников выступал за петербургский "Зенит" в период с января 2010 года по январь 2013 года, за вычетом 2011 года, проведенного в аренде в "Томи". В настоящее время форвард находится без клуба, его последней на данный момент командой являются самарские "Крылья Советов", которые он покинул в июле 2022 года. Португальский атакующий полузащитник Мигел Данни выступал за "Зенит" с августа 2008 года по июль 2017 года, в 256 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых хавбек забил 68 голов и выполнил 73 результативных паса.


Зенит Данни Канунников
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