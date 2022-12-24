Нагучев: переход в Азию - выстрел нашему футболу в висок. Миллионы мечт исчезнут

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор Роман Нагучев оценил возможный выход РФС из состава УЕФА и переход в АФК.
Фото: ФКС России
"Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьезное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо. Да изучите же вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров. Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут", - написал Нагучев в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне, 23 декабря, исполком РФС обсуждал возможный переход России в азиатскую конфедерацию. Итоговое решение отложили до следующей недели, когда, как ожидается, о переходе может быть объявлено официально.

Прямо сейчас российские команды отстранены от участия в международных турнирах и матчах под эгидой УЕФА. Российские клубы не принимают участия в актуальном розыгрыше еврокубков, а сборная России не сыграет в отборочном этапе на Евро-2024.


Нагучев РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 34
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Быстров - о заявлении ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022: ну не дебилы? Смешно
Голландский журналист: может, Слуцкому и Дзюбе стоит отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов?
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: мы не рассматриваем продажу кого-либо из легионеров этой зимой
Рианчо: у Абаскаля огромный потенциал, в будущем он сможет претендовать на пост главного тренера сборной Испании 1
"Динамо" поздравило Овечкина с 802-м голом в НХЛ, Александр обогнал Горди Хоу в погоне за снайперским рекордом Гретцки
Дюков - на вопрос об участии России в Кубке Америки: почему бы и нет? 4
Дюков - о возможном приглашении сборной России на Кубок Азии-2023: некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал 4
Селюк: РФС не надо никуда переходить. Посмотрите на Казахстан - они безумно счастливы, что покинули АФК 8
Черчесов: Роналду на ЧМ был сфокусирован на своих рекордах и достижениях, поэтому Португалия так рано и вылетела
Ребров - о поведении голкипера Аргентины Мартинеса: вратарь может и должен провоцировать 1
"Манчестер Юнайтед" продлил контракты с Рэшфордом и еще тремя игроками
Черчесов: в финале ЧМ-2022 болел за Месси. Он делал все для команды, а не для себя 1
Дюков: договорились, что на зимнем турнире в ОАЭ опробуем практику комментариев судей после матчей 1
Николо Скира: "Торино" готов выкупить Влашича у "Вест Хэма" за 15 млн евро
Черчесов: после поражения Аргентины в 1-м туре сказал, что они могут выиграть ЧМ. Главное как закончил, а не как начал 1