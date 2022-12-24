"Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьезное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо. Да изучите же вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров. Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут", - написал Нагучев в своем телеграм-канале.
Напомним, накануне, 23 декабря, исполком РФС обсуждал возможный переход России в азиатскую конфедерацию. Итоговое решение отложили до следующей недели, когда, как ожидается, о переходе может быть объявлено официально.
Прямо сейчас российские команды отстранены от участия в международных турнирах и матчах под эгидой УЕФА. Российские клубы не принимают участия в актуальном розыгрыше еврокубков, а сборная России не сыграет в отборочном этапе на Евро-2024.
Нагучев: переход в Азию - выстрел нашему футболу в висок. Миллионы мечт исчезнут
Комментатор Роман Нагучев оценил возможный выход РФС из состава УЕФА и переход в АФК.
Фото: ФКС России