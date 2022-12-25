"Очень рад, что приобретаются игроки, с которым я уже имел опыт работы. На следующей неделе будет еще несколько фамилий ребят, с которыми уже вместе трудились. И самое главное – мы рассчитываем на усиление игры в атаке", - цитирует наставника "Матч ТВ".
Талалаев был назначен главным тренером "Торпедо" в середине октября. "Автозаводцы" по итогам предыдущего сезона вернулись в Российскую Премьер-лигу, но первую часть текущего чемпионата завершили на последней строчке турнирной таблицы.
После 17-ти туров в активе черно-белых 6 очков. В Кубке России москвичи вышли в плей-офф Пути регионов.
Талалаев: на следующей неделе будет еще несколько фамилий, мы рассчитываем на усиление атаки
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев высказался о работе московского коллектива на трансферном рынке.
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