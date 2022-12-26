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Тренер "Краснодара": Крыховяк никого не подговаривал уходить из клуба. Он сказал, что готов играть

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Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук высказался об уходе полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Фото: РПЛ
"Летом Крыховяк три недели тренировался с "Краснодаром". Вы лучше меня знаете, что писали про Крыховяка весной. Это неправда – он никого не подговаривал уходить из клуба. Крыховяк сказал, что он готов играть за "Краснодар", весной смотрел игры, ему близко то, во что играет команда", — приводит слова Сторожука Sports.ru.

Напомним, Крыховяк перешел в "Краснодар" из "Локомотива" летом 2021 года. Во второй части сезона 2021/2022 он польский хавбек приостановил контракт с южанами и на правах аренды перешел в "АЕК". Летом он вернулся в расположение "быков", после чего был арендован клубом "Аль-Шабаб" из чемпионата Саудовской Аравии.

32-летний футболист сыграл в восьми матчах национального первенства за аравийский коллектив, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.


Краснодар Сторожук Крыховяк
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