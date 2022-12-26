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Сторожук: Кордоба - ранимый парень. Как-то он спросил, почему о нем плохо говорят, когда он не забивает

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Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук рассказал, как форвард "быков" Джон Кордоба переживает из-за критики.
Фото: РПЛ
"У Кордобы очень грозный вид, но на самом деле Джон – ранимый парень, он сильно переживает, когда не получается забить. Как-то Кордоба сказал: "Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?" Мягко говоря, я сильно удивился – понял бы, если бы такое говорил 18-летний парень, а тут опытнейший игрок с опытом Ла Лиги и Бундеслиги", - цитирует Сторожука Sports.ru.

Напомним, Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета прошлого года. С того момента колумбиец провел 34 матча за команду, в которых забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. Нападающий один раз выбывал из строя из-за травмы, а в феврале, как и остальные легионеры, приостановил контракт с клубом.

До "Краснодара" Кордоба играл за "Герту", "Кельн", "Майнц", "Гранаду", "Эспаньол", мексиканский "Чьяпас" и колумбийский "Энвигадо". В этом году форварду исполнилось 29 лет.


Сторожук Кордоба Краснодар
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