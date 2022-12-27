Уткин: переход в Азию - идиотизм. Что-то перестали мы девочкам нравиться, может быть, попробовать что-то другое?

Комментатор Василий Уткин отреагировал на возможный выход России из состава УЕФА и переход в АФК.

Фото: YouTube-канал Василия Уткина

"Да, это абсолютный идиотизм – переход в Азиатскую конфедерацию. Аргумент за то, чтобы переходить в Азию, есть только один: мы не играем, а лучше играть, чем не играть. Что-то перестали нам подмигивать девочки, что-то перестали мы девочкам нравиться. Не дают нам девочки. Что-то другое, может быть, попробовать?" - сказал Уткин на своем Youtube-канале.



На предыдущей неделе впервые состоялся исполком РФС, на котором обсуждался возможный выход России из состава УЕФА и переход в Азиатскую футбольную конфедерацию. Ожидалось, что российский футбольный союз сегодня примет окончательное решение о возможной смене региона, но голосование снова отложили для проведения дополнительных консультаций.



Отстранение для российских клубов и сборной действует с февраля этого года. Из-за него национальная команда не сыграла с Польшей в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропустит отборочный этап на Евро-2024.