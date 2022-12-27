По информации источника, "Торпедо" пытается договориться с казанцами о трансфере Ломовицкого. Напомним, полузащитник провел первую часть сезона в аренде в "Химках". На его счету 15 матчей в РПЛ, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Ломовицкий принадлежит "Рубину" с января этого года, когда он перебрался в клуб из "Спартака". Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 1,2 млн евро
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" пытается подписать Ломовицкого
Полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий может перейти в "Торпедо".
Фото: РПЛ