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"РБ Спорт": "Торпедо" пытается подписать Ломовицкого

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Полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий может перейти в "Торпедо".
Фото: РПЛ
По информации источника, "Торпедо" пытается договориться с казанцами о трансфере Ломовицкого. Напомним, полузащитник провел первую часть сезона в аренде в "Химках". На его счету 15 матчей в РПЛ, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ломовицкий принадлежит "Рубину" с января этого года, когда он перебрался в клуб из "Спартака". Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 1,2 млн евро

Источник: "РБ Спорт"


Ломовицкий Торпедо Рубин
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