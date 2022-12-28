"Наша цель — удержаться в РПЛ. Пока так, а потом посмотрим. Промежуточный результат неплохой. Больше радует, что игра, которую ставит тренер, начинает получаться. Это ключевой момент для нас", — цитирует функционера "Спорт день за днем".
"Оренбург" вышел в Премьер-лигу, добыв победу над "Уфой" в стыковых матчах по итогам минувшего сезона. В текущем розыгрыше национального первенства южноуральцы набрали 25 очков в 17-ти турах. Подопечные Марцела Лички ушли на зимнюю паузу, находясь на седьмом месте в турнирной таблице.
Спортдиректор "Оренбурга" - о целях клуба: пока – удержаться в РПЛ, а там посмотрим
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился целями команды на весеннюю часть сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Оренбург"