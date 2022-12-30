- Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму... 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом. Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась и продал его дешевле, чем покупал. – приводит слова Ари РБ Спорт.
В России бразильский форвард Ари играл за "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар". За красно-белых бразилец провел 3 сезона, в которых за 89 матчей забил 21 мяч. Больше всего матчей Ари сыграл за "быков". На счету форварда 119 встреч, в которых игрок смог отличиться 38 раз.
Наибольшего успеха Ари добился с "железнодорожниками". В 2018 году команда под руководством Юрия Семина одержала победу в чемпионате России. В этом же году футболист получил российский паспорт. Свой дебютный матч за национальную команду России Ари провел против Германии в рамках контрольного поединка. Встреча завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:3. Сейчас Ари находится в бразильском клубе "Атлетико Сеаренсе".
Ари: моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Я отдал за него больше 40 миллионов рублей
Экс-форвард "Спартака" Ари рассказал о своей самой дорогой покупке в России.
Фото: РИА Новости