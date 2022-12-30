"Диего все устраивает в клубе и городе. Поэтому он не планирует уходить из "Динамо" этой зимой точно", — цитирует агента Sport24.
Лаксальт подписал контракт с "Динамо" летом 2021 года, перейдя из "Милана". В действующем чемпионате России уругвайский защитник вышел на поле в семи играх и не отметился результативными действиями.
Агент Лаксальта: этой зимой Диего не планирует уходить из "Динамо"
Агент Ариэль Красуоски, представляющий интересы защитника "Динамо" Диего Лаксальта, оценил вероятность ухода уругвайца из московского клуба этой зимой.
Фото: ФК "Динамо"