По данным источника, РФС создал рабочую группу для изучения вопроса о переходе в АФК. Отмечается, что процесс займет время до марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что голосование по переходу РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится 31 декабря.
Российские клубы и сборные временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА – команды Премьер-лиги пропускают текущий розыгрыш еврокубков, национальная сборная пропустила чемпионат мира 2022 и не была допущена до жеребьевки отбора к Евро-2024.
Источник: "СЭ"
"СЭ": РФС создал рабочую группу по переходу в УЕФА. Вопрос будут изучать до марта
Российский футбольный союз не станет принимать решение о переходе в Азиатскую конфедерацию сегодня.
Фото: РФС