Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
22:45
БрентфордНе начат
П1 2.01X 3.6П2 3.75
Ливерпуль
23:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
19:00
МальоркаНе начат
П1 2.95X 2.7П2 3
Кадис
21:15
АльмерияНе начат
П1 2.22X 3.25П2 3.55
Сельта
21:15
СевильяНе начат
П1 2.31X 3.15П2 3.45
Вальядолид
23:30
Реал МадридНе начат
П1 6X 4.8П2 1.5
Реклама лига ставок Сделать ставку

"СЭ": РФС создал рабочую группу по переходу в УЕФА. Вопрос будут изучать до марта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футбольный союз не станет принимать решение о переходе в Азиатскую конфедерацию сегодня.
Фото: РФС
По данным источника, РФС создал рабочую группу для изучения вопроса о переходе в АФК. Отмечается, что процесс займет время до марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что голосование по переходу РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится 31 декабря.

Российские клубы и сборные временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА – команды Премьер-лиги пропускают текущий розыгрыш еврокубков, национальная сборная пропустила чемпионат мира 2022 и не была допущена до жеребьевки отбора к Евро-2024.

Источник: "СЭ"


РФС АФК УЕФА
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Эмери: посмотрим, насколько Мартинес психологически готов сыграть с "Тоттенхэмом". Ему придется заново адаптироваться
Кавазашвили: Чеферин или ФИФА дали Дюкову какую-то успокаивающую таблетку
Переход в Азию, к счастью, оказался блефом. РФС решил не убивать российский футбол 5
Дюков: и неделю, и полгода назад в УЕФА не хотели терять РФС. Иначе они бы сами приняли решение об исключении
Mundo Deportivo: "Аль-Наср" хочет, чтобы Бускетс перешел к ним уже этой зимой. Клуб сделал испанцу крупное предложение
Месси – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Мбаппе – 3-й
Дюков: ФИФА и УЕФА настроены найти решение и дать возможность российским клубам и сборным играть 8
Дюков – о гарантиях со стороны АФК: они готовы, у нас нет оснований им не доверять 1
Хави: зимнее трансферное окно будет достаточно спокойным для "Барселоны". Я доволен нынешним составом
Галактионов: Пиняев и Глушенков уже сегодня могут дать "Локо" качественную конкуренцию в атаке, приносить результат
Кавазашвили: переход Лантратова в "Локомотив" – большая ошибка 2
Агент Дивеева: переговоры с ЦСКА идут, это непростой процесс
Журналист Егоров: сборная России, вероятно, потеряла шанс участвовать на ЧМ-2026 1
Агент Оздоева: клубы интересуются, какой у Магомеда контракт, – можно попасть в гранд 1
Галактионов: "Локомотив" ищет центрального защитника. Сбалансируем состав опытными игроками