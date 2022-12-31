– Тренер года в РПЛ – Гончаренко. "Урал" с его приходом сильно преобразился и быстро поднялся в турнирной таблице. Думаю, если они в том же духе продолжат весной, то могут подобраться к шестерке, – приводит слова Бояринцева "Матч ТВ".
Белорусский специалист Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб "Урал" в августе 2022 года, сменив на должности главного тренера Игоря Шалимова. При Гончаренко "Урал" к данному моменту провел 18 матчей. Контракт Виктора Михайловича с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2024 года. По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 21 очко. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. "Урал" для начала ждет выезд к московскому "Спартаку".
Бояринцев: тренер года в РПЛ – Гончаренко. Если "Урал" продолжит весной в том же духе, то может подобраться к шестерке
Главный тренер футбольного клуба "Новосибирск" Денис Бояринцев признался, что считает лучшим тренером первой части сезона в РПЛ наставника "Урала" Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"