"Поддержу переход Ловрена в "Лион". Пусть не продлевает контракт с "Зенитом". Лига 1, по сравнению с РПЛ, большой европейский чемпионат, где хорват может играть в еврокубках. Этим переходом Ловрен решит вопрос с негативным отношением на Родине", - цитирует журналиста Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что "Лион" нацелен на подписание Ловрена. Сообщалось, что хорватский футболист уже дал согласие на трансфер.
33-летний защитник сыграл в 15-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых забил 1 мяч и отдал одну голевую передачу.
Также Ловрен в составе сборной Хорватии принял участие на чемпионате мира в Катаре и завоевал бронзовые медали.
Журналист Габелич – о Ловрене в "Лионе": так он решит вопрос с негативным отношением на Родине
Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич высказался о возможном переходе защитника "Зенита" Деяна Ловрена в "Лион".
Фото: ФК "Зенит"