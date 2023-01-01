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"РБ Спорт": "Зенит" получит 2 млн евро за трансфер Ловрена в "Лион"

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"Зенит" получит 2 миллиона евро за трансфер Деяна Ловрена во французский "Лион".
Фото: "СЭ"
По данным источника, "Зенит" получит 2 миллиона евро за трансфер Деяна Ловрена во французский "Лион". Клубы договорились о переходе, 33-летний хорват подпишет контракт на два года.

Напомним, что вчера первым о готовящемся переходе хорватского защитника Деяна Ловрена в "Лион" сообщило французское издание L’?quipe. Деян Ловрен совсем недавно стал бронзовым призером чемпионата мира по футболу-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Ловрен был одним из лидеров команды и регулярно выходил в стартовом составы команды Златко Далича. За "Зенит" Деян играл с 2020 года – с того момента, когда он перебрался в Петербург из Ливерпуля и одноименного клуба. В составе российской команды Деян Ловрен отыграл 63 матча. Из достижений отметим два титула чемпиона России и целых три Суперкубка России.


Зенит Ловрен Лион
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