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"Локомотив" - "Акрон": где и когда смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

"Локомотив" Москва - "Акрон" Тольятти: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня, 13 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе тольяттинский "Акрон" в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна бесплатно на федеральном телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.

После трех сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает последнее место в группе D с двумя набранными очками. Тольяттинцы располагаются на второй строчке с пятью баллами в своем активе.

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