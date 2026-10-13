Карпукас назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент. Это игрок "Зенита"

- Кто лучший игрок РПЛ на данный момент? Максим Глушенков.
Почти в каждой игре у него результативное действие. Он всегда влияет на результат, - сказал Карпукас в эфире "Матч ТВ".
В субботу, 10 октября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" в десятом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Максим Глушенков в той встрече записал на свой счет дубль. Также забитым мячом в составе петербуржцев отметился Александр Соболев, в составе хозяев - Жоао Батчи и Джон Кордоба.
Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.