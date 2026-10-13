Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
18:30
АкронНе начат
Краснодар
20:45
ФакелНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
19:45
СлавияНе начат
Ланс
19:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Галатасарай
22:00
БарселонаНе начат
Интер
22:00
БрюггеНе начат
Арсенал
22:00
ЛилльНе начат
Атлетико
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Викинг
22:00
БаварияНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ПСВНе начат
Вильярреал
22:00
НаполиНе начат

Карпукас назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент. Это игрок "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Артем Карпукас назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Карпукаса, Глушенков - лучший футболист РПЛ на данный момент.

- Кто лучший игрок РПЛ на данный момент? Максим Глушенков.

Почти в каждой игре у него результативное действие. Он всегда влияет на результат, - сказал Карпукас в эфире "Матч ТВ".

В субботу, 10 октября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" в десятом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Максим Глушенков в той встрече записал на свой счет дубль. Также забитым мячом в составе петербуржцев отметился Александр Соболев, в составе хозяев - Жоао Батчи и Джон Кордоба.

Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится