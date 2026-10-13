Губернатор Самарской области: Дзюба - мой товарищ - у него все хорошо, никаких вопросов

- Артем — мой товарищ. Мы с ним часто общаемся. У него всё хорошо, поэтому здесь никаких вопросов.
Для нас для всех он является одним из сильнейших футболистов. Какое решение он примет, так и будет, - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и на данный момент находится без команды. Форвард выступал за клуб с осени 2024 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он заявил, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".
Дзюба за свою карьеру был игроком петербургского "Зенита", столичных "Локомотива" и "Спартака", а также "Томи", тульского "Арсенала" и турецкого "Адана Демирспора".