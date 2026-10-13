Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
18:30
АкронНе начат
Краснодар
20:45
ФакелНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
19:45
СлавияНе начат
Ланс
19:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Галатасарай
22:00
БарселонаНе начат
Интер
22:00
БрюггеНе начат
Арсенал
22:00
ЛилльНе начат
Атлетико
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ПСВНе начат
Викинг
22:00
БаварияНе начат
Вильярреал
22:00
НаполиНе начат

Игонин ответил, может ли Глушенков перейти в европейский клуб

Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин ответил, может ли Максим Глушенков перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Игонина, Глушенков на данный момент - сильнейший футболист в России, но он вряд ли перейдет в Европу.

- Глушенков сейчас сильнее всех в России. Он может по-разному выглядеть в том или ином матче, но мы понимаем его потенциал, его уровень.

Я считаю Максима самым сильным футболистом нашего чемпионата. Думаю, у него не единожды была возможность перейти в Европу. Он ещё может перебраться в сильную европейскую команду, но, думаю, этого не случится, если учесть нынешние условия и ограничения, - цитирует Игонина "Чемпионат".

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2028 года.

Ранее Глушенков выступал за московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов", столичный "Спартак", подмосковные "Химки" и "Чертаново". Также на его счету 14 матчей в составе национальной команды России и 4 забитых мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится