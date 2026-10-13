Игонин ответил, может ли Глушенков перейти в европейский клуб

- Глушенков сейчас сильнее всех в России. Он может по-разному выглядеть в том или ином матче, но мы понимаем его потенциал, его уровень.
Я считаю Максима самым сильным футболистом нашего чемпионата. Думаю, у него не единожды была возможность перейти в Европу. Он ещё может перебраться в сильную европейскую команду, но, думаю, этого не случится, если учесть нынешние условия и ограничения, - цитирует Игонина "Чемпионат".
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2028 года.
Ранее Глушенков выступал за московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов", столичный "Спартак", подмосковные "Химки" и "Чертаново". Также на его счету 14 матчей в составе национальной команды России и 4 забитых мяча.