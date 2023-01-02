"С Батчи все в порядке, он готовится к сборам. Когда он прилетит в Россию? Он сразу же отправится в Дубай, где встретится со всей командой", - цитирует агента "РБ Спорт".
"Краснодар" объявил о переходе Батчи из "Шавиша" в сентябре 2022 года. 24-летний хавбек вышел на поле в двух матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.
"Краснодар" после 17-ти туров чемпионата идет на 8-м месте в турнирной таблице с 25-ю очками в активе.
Агент Батчи: с Жоау все в порядке. Он сразу отправится в Дубай на сборы "Краснодара"
Агент полузащитника "Краснодара" Жоау Батчи Эдуардо Мариньо высказался о сроках возвращения игрока в расположение южан.
Фото: ФК "Краснодар"