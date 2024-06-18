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"РБ Спорт": воспитанник "Шахтера" Александр Филин разорвал контракт с "Эйпеном". Он перейдет в "Химки"

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27-летний защитник Александр Филин присоединится к подмосковным "Химкам" на правах свободного агента.
Фото: Imago
Центральный защитник Александр Филин, который провел прошлый сезон в бельгийском клубе "Эйпен", с нового сезона станет игроком подмосковных "Химок". Как сообщает "РБ Спорт", футболист присоединится к составу новичков РПЛ в статусе свободного агента. Филин расторг контракт с "Эйпеном", который действовал до лета следующего года и уже договорился с "Химками".

По данным источника, Александр Филин подпишет с "Химками" контракт на 2 года с опцией продления еще на 1 сезон. Филин играл за "Химки" с июля 2018-го по январь 2023-го года. Александр Филин является воспитанником донецкого "Шахтера". В минувшем сезоне на его счету 18 матчей в чемпионате Бельгии.

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