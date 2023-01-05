"С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться. Он парень настырный, весной намерен проявиться себя. Свои семь голов он уже забил. Думаю, весной увеличит счет своим голам", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо". Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован "Зенит". В нынешнем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Агент Тюкавина: никуда не собираемся дергаться зимой. Костя намерен проявить себя в "Динамо"
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал, что его клиент не собирается покидать клуб.
Фото: ФК "Динамо"