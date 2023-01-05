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Широков: "Торпедо" будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу

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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу шансов "Торпедо" на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- "Торпедо" будет сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают. Будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу, - приводит мнение Широкова "Чемпионат".

Расположение команд в нижней части таблицы после 17 сыгранных туров российского первенства выглядит следующим образом: на 16 строчке располагается московское "Торпедо". Команда набрала всего 6 очков. В октябре в тренерском штабе "автозаводцев" произошла рокировка и в команду пришел Андрей Талалаев. При нем, москвичи в 5 матчах потерпели 5 поражение и не смогли забить ни одного мяча. На 15 месте "Химки", у них 12 баллов. В зоне стыковых матчей находятся "Локомотив" и "Факел". Команды заработали за 17 игр 13 очков.


Торпедо Широков
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