– С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию ярко демонстрирует ситуация с Агаповым, – цитирует Измайлова "Чемпионат".
Вчера один из источников ("РБ Спорт") сообщил о том, услуги 34-летнего российского нападающего Артема Дзюбы предложены нижегородскому футбольному клубу "Пари НН". Напомним, что Дзюба находится без клуба с начала ноября 2022 года. В тот период Артем расторг свой контракт с турецкой командой "Адана Демирспор", в которую он переходил летом 2022 года. До этого Артем Дзюба играл за "Зенит", с которым он в предыдущем сезоне выступал в РПЛ и Кубке России. По истечении сезона между футболистом и клубом истек контракт. Дзюба искал новый клуб и летом поддерживал физическую форму в расположении казанского "Рубина", который тогда тренировал Леонид Слуцкий, хорошо знакомый с Артемом. О приобретении центрального защитника "Пари НН" Ильи Агапова вчера официально объявил московский ЦСКА.
Гендиректор "Пари НН": определенные люди предложили услуги Дзюбы, но нам это неинтересно
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов сообщил, что клубу предлагали услуги нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Пари НН"