Как сообщают СМИ, информация о том, что 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль может уйти из "Спартака" в клуб испанской Ла Лиги не соответствует действительности. Источник отмечает, что "Спартак", подписав контракт с Абаскалем, защитил себя юридически.
Испанский наставник Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Специалист успешно выступает с командой во всех турнирах. В РПЛ красно-белые набрали 36 очков и находятся на 2 строчке в таблице, отставая от "Зенита", который выиграл 4 последних розыгрыша турнира, на 6 баллов. Это лучший результат клуба по очкам со времен чемпионского сезона Массимо Карреры. В Кубке России московский коллектив выиграл свой квартет, опередив "Зенит", и вышел в плей-офф Пути РПЛ. Сегодня СМИ сообщили, что Абаскаль имеет на руках предложение от испанского клуба, которое его заинтересовало. Гильермо может расторгнуть контракт со "Спартаком" без каких-либо последствий.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Абаскаль останется в "Спартаке"
Испанец Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images