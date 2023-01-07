- Всё замечательно, погода - минус 20. Пришлось вчера отменить лыжные занятия. Вместо них провели тренировку по боксу и круговую на силу. Утром проводим тренировки в комфортабельном манеже с хорошим покрытием. Завтра будет первая игровая на большом пространстве, - передает слова Талалаева Matchtv.ru.
6 января стартовал первый межсезонный сбор московского "Торпедо", который черно-белые под руководством главного тренера Андрея Талалаева проводят в Тамбове. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "автозаводцы" занимают последнее, 16 место, в их активе 6 очков после 17 сыгранных матчей. Отставание москвичей от идущих на 15 месте "Химок" составляет 6 очков, от находящегося в зоне стыковых матчей "Локомотива" - 7 очков.
Талалаев - о сборах "Торпедо" в Тамбове: погода - минус 20, пришлось отменить лыжные занятия
Главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев прокомментировал ход первых зимних тренировочных сборов своей команды.
Фото: ФК "Торпедо"