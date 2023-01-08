– В "Зените" Семак выиграл все. Хочется посмотреть на него в другой команде. В будущем у него точно будут предложения, он может оказаться в любом клубе после всех его чемпионств в нашей стране, ведь за ним следят в мире, в этом я не сомневаюсь. "Манчестер Юнайтед"? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад! Уверен, у него получилось бы хорошо работать в "МЮ", – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сергей Семак является главным тренером "Зенита" с мая 2018 года. К этому моменту он провел во главе клуба из Санкт-Петербурга 191 матч. До "Зенита" Семак работал в "Уфе", был ассистентом главного тренера в сборной России и "Зените". В сборной России Сергей был ассистентом главного тренера при Леониде Слуцком и Фабио Капелло, в "Зените" – при Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.
Действующий контракт Сергея Семака с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона РПЛ "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Английский "Манчестер Юнайтед" в этот момент возглавляет Эрик тен Хаг, принявший эту команду летом 2022 года, покинув "Аякс". В турнирной таблице АПЛ на данный момент "МЮ" идет на четвертом месте, имея на своем счету 35 очков. Столько же у "Ньюкасла", который занимает третью строчку. Команда тен Хага отстает от лидирующего "Арсенала" на девять очков.
Канчельскис: хотелось бы посмотреть на Семака в "Манчестер Юнайтед". Уверен, что у него получилось бы
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о перспективах главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: Global Look Press