"Где справедливость, что отступные за Сычевого для "Зенита" в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова", — цитирует Салихову "Чемпионат".
Напомним, Сычевой пополнил состав "Крыльев" этой зимой – в первой части текущего чемпионата России он выступал за "Оренбург".
26-летний нападающий делит лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона национального первенства с форвардом "Спартака" Квинси Промесом – в активе обоих футболистов по 14 мячей.
Зарема: меньшие отступные за Сычевого для "Зенита"? Спросите у Дюкова, где справедливость
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением об отступных в контракте форварда Владимира Сычевого с "Крыльями Советов".
Фото: МатчПремьер