Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
КремонезеНе начат
П1 2.17X 3.35П2 3.6
Атлетик
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.72X 3.7П2 5.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
АталантаНе начат
П1 3.6X 3.4П2 2.15
Реклама лига ставок Сделать ставку

Зарема: меньшие отступные за Сычевого для "Зенита"? Спросите у Дюкова, где справедливость

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением об отступных в контракте форварда Владимира Сычевого с "Крыльями Советов".
Фото: МатчПремьер
"Где справедливость, что отступные за Сычевого для "Зенита" в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова", — цитирует Салихову "Чемпионат".

Напомним, Сычевой пополнил состав "Крыльев" этой зимой – в первой части текущего чемпионата России он выступал за "Оренбург".

26-летний нападающий делит лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона национального первенства с форвардом "Спартака" Квинси Промесом – в активе обоих футболистов по 14 мячей.


Сычевой Зенит Крылья Советов Салихова
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сербский тренер Милутинович: пошел бы пешком работать в Россию, если бы позвали!
Иванисеня – о реабилитации после травмы: какое-то беспомощное состояние
Карлос Альберто: Моуринью попросил меня войти в его тренерский штаб в сборной Бразилии
Ширко: во второй части сезона жду от "Спартака" борьбы за титул
Фабрицио Романо: "Марсель" арендует Малиновского у "Аталанты", соглашение включает опцию выкупа
Хави – после победы над "Атлетико": это три золотых очка, мы стали претендентами на чемпионство 1
Зарема: меньшие отступные за Сычевого для "Зенита"? Спросите у Дюкова, где справедливость 3
Спаллетти: матч с "Сампдорией" мог сложиться крайне тяжело, если бы мы не проявили хладнокровие
Бускетс – о победе над "Атлетико": знали, что "Реал" потерял очки. "Барса" должна была это использовать
Тренер "Ростова" - о Fan ID: логистика хрен поймёшь какая – еще и народ не ходит. Шикарный чемпионат! 1
Орлов: Головин перерос "Монако"? Ему бы хотелось перейти в топ-клуб - Александр уже созрел
Журналист Джейкобс: владельцы "ПСЖ" обсуждают возможность приобретения "Тоттенхэма"
08 января
The Telegraph: Феликс не перейдет в "МЮ". Клуб отказался от аренды Жоау из-за высокой цены 1
Аршавин – о бразильцах в "Зените": как футболисты они меня устраивают. Я бы хотел, чтобы в команде были питерские ребята
Гвардиола - о Поттере: всем тренерам требуется время. В "Барсе" мне не нужно было два сезона, так как у меня был Месси