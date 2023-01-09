Как сообщает источник, "Краснодар" вел переговоры по трансферу Эраковича, но "Црвена Звезда" запросила за игрока 10 млн евро. "Быки" посчитали это требование завышенным и отказались от продолжения переговоров. Ранее сообщалось, что кроме "Краснодара" на серба претендует "Зенит".
Страхиня Эракович является воспитанником "Црвены Звезды". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего центрального защитника в 7 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Sport24
Sport24: трансфер сербского защитника Эраковича в "Краснодар" сорвался. Клуб отказался платить 10 млн евро
Защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович не перейдет в "Краснодар".
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