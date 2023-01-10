- Верю, что "Локомотив" не вылетит. Как можно оценить трансферную кампанию железнодорожников? Да пока никак — это покажет результат, - приводит мнение Сычева ТАСС.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв, расположившись на 14 строчке в нынешнем сезоне РПЛ. Московский коллектив набрал 13 очков послей 17 сыгранных туров. "Железнодорожники" входили в сезон с немецким тандемом Марвином Комппером и Йозефом Циннбауэром В середине первой половины сезона из-за неудовлетворительных результатов руководство "Локомотива" приняло решение о рокировке в тренерском штабе и назначило российского специалиста Михаила Галактионова. Клуб уже ведет активную трансферную работу и уже сделал 3 приобретения. Ряды москвичей пополнили Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Илья Лантратов.
Сычев: верю, что "Локомотив" не вылетит. Успешность трансферной кампании клуба покажет результат
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался о перспективах команды во второй части сезона РПЛ.
Фото: ТАСС