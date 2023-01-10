"Хорхе хочет во "Фламенго"? Нет, неправда. Клуб просто проявляет интерес к моему клиенту, ничего более. Сейчас Карраскаль не хочет уходить из ЦСКА, приостанавливая контракт и используя в качестве отговорки СВО", - цитирует агента Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что колумбийский хавбек хочет приостановить контракт с ЦСКА и перейти во "Фламенго".
В действующем сезоне Карраскаль вышел на поле в 16 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Агент Карраскаля: Хорхе во "Фламенго"? Неправда – клуб просто проявляет интерес
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал слухи о желании футболиста приостановить контракт с москвичами.
Фото: ПФК ЦСКА