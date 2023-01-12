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Григорий Иванов – о будущем Шатова: у Олега бессрочный контракт с клубом. Если захочет — продлит, не захочет — закончит

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу будущего игрока команды Олега Шатова
Фото: ФК "Урал"
- Будет ли продлен контракт Шатова с "Уралом"? С Шатовым у нас свободный контракт. Если захочет — продлит, не захочет — закончит. У нас особые отношения. У Шатова бессрочный контракт с "Уралом". Он закончит, когда захочет, - приводит комментарий Иванова "СЭ".

32-летний россиянин Олег Шатов, выступающий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником "Урала". Трехкратный чемпион России в составе "Зенита" вернулся в стан "шмелей" зимой 2022 года и помог команде сохранить прописку в РПЛ. В нынешнем розыгрыше российского первенства футболист провел всего 5 игр во всех соревнованиях и не отметился ни одним результативным действием. Контракт Олега с уральским коллективом завершается летом этого года. Рыночная стоимость Шатова, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.


Урал Иванов Г Шатов
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