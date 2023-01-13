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Мантуан: Сантос заслужил право носить капитанскую повязку "Зенита" после ухода Ловрена. У него достаточно опыта

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Бразильский футболист Густаво Мантуан назвал кандидата на роль нового капитана "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
— Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном "Зенита", у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое. Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена,- приводит мнение Мантуана "СЭ".

28-летний бразилец Дуглас Сантос, выступающий на позиции крайнего защитника, защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. Дуглас является универсальным футболистом и, помимо позиции левого защитника, иногда выходит на поле на позиции центрального защитника и хавбека. С петербуржским коллективом олимпийский чемпион выиграл 3 чемпионства, Кубок России и 3 Суперкубка России. В первой части сезона РПЛ Сантос был вторым капитаном после хорвата Деяна Ловрена. Игрок принял участие в 23 играх за "Зенит" и оформил 4 ассистентских действия. В начале января Ловрен покинул стан петербуржцев и перебрался во французский "Лион".


Сантос Мантуан Зенит Ловрен
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