– Игорь пришел к президенту клуба, объяснил ситуацию и спокойно покинул команду. У Смольникова, кстати, был прописан такой пункт в контракте. Меня, может, не устроило, почему у него вообще был такой пункт, у одного из самых высокооплачиваемых футболистов "Торпедо". Даже странно, что игрок может в любой момент уйти. Игорь решил, что существует очень большой риск вылета из РПЛ, а у него на руках есть трансферные предложения, – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Российский фланговый защитник Игорь Смольников переходил в московское "Торпедо" в июле 2022 года из тульского "Арсенала" на правах свободного агента. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Смольников провел в составе "автозаводцев" 21 матч – 16 в РПЛ и пять в Кубке России, на его групповой стадии. На счету у Игоря один забитый мяч и одна результативная передача – все эти результативные действия совершены в рамках РПЛ. 8 августа 2023 года Смольникову исполнится 35 лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Игоря в 600 тысяч евро. За сборную России Смольников успел отыграть 30 матчей. Московское "Торпедо" и правда находится на пороге вылета из РПЛ в Первую лигу. "Автозаводцы" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. За 17 туров они смогли набрать всего шесть очков.
Талалаев – об уходе Смольникова из "Торпедо": Игорь решил, что сейчас существует очень большой риск вылета из РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев раскрыл подробностями ухода из стана "автозаводцев" защитника Игоря Смольникова.
Фото: РПЛ