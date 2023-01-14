Ранее журналист Андрей Панков сообщал, что Сулаквелидзе интересуется словацкий "ДАК 1904".
"Интересно ли мне было бы попробовать себя в чемпионате Словакии? Конечно, интересно, как и любому другому футболисту воспользоваться этой возможностью. Как договорятся клубы. Готов уехать и в аренду", - приводит слова Сулаквелидзе Sport24.
Георгий Сулаквелидзе находится в системе московского "Динамо" с 2019 года. С того момента он провел один матч за основную команду бело-голубых. До этого полузащитник играл за молодежки "Химок" и тульского "Арсенала". В апреле этого года Сулаквелидзе исполняется 22 года. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в 225 тысяч евро.
Полузащитник "Динамо" Сулаквелидзе: мне было бы интересно поиграть в чемпионате Словакии
Полузащитник "Динамо" Георгий Сулаквелидзе заявил, что ему интересен вариант с переходом в чемпионат Словакии.
Фото: ФК "Динамо"