"Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера Артема. Еще есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Дзюба летом покинул "Зенит" - стороны не договорились о продлении истекшего контракта. Позднее футболист на правах свободного агента перешел в "Адана Демирспор". Дзюба успел сыграть в четырех матчах чемпионата Турции и забить 1 гол.
В ноябре футболист и "Адана Демирспор" расторгли соглашение.
Канчельскис: клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за его тяжелого характера
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о причинах отсутствия интереса к форварду Артему Дзюбе со стороны клубов РПЛ.
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