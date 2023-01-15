- Правда ли, что "Марсель" интересуется Клаудиньо? Клаудиньо останется в "Зените", - приводит комментарий агента "Чемпионат".
25-летний атакующий хавбек Клаудиньо защищает цвета "Зенита" с 2021 года. С петербуржским коллективом бразилец выиграл титул чемпиона России, а также Суперкубок России. В этом сезоне Клаудиньо оформил 3+8 по системе гол плюс пас в 19 матчах за "Зенит". Сегодня французские СМИ сообщили, что "Марсель" хотел бы видеть у себя в команде бразильца.
"Зенит" сегодня вышел из отпуска и начал подготовку к возобновлению РПЛ. После первой половины сезона команда Сергея Семака привычно располагается на 1 месте, набрав 42 очка.
Агент Клаудиньо – об интересе "Марселя": игрок останется в "Зените"
Агент бразильского футболиста Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу возможного перехода игрока в "Марсель".
Фото: Sport24