"Не знаю, сможет ли помочь "Торпедо": нужно у Артёма спрашивать — какая у него сейчас мотивация. Как и надо понять, Дзюба хочет перейти в "Торпедо" из-за желания играть или из-за Москвы", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Торпедо" и Дзюба близки к заключению контракта. Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до окончания текущего сезона.
Ранее Дзюба выступал за турецкий "Адана Демирспор", в который перешел летом 2022 года на правах свободного агента. В ноябре стало известно, что стороны расторгли контракт.
Юран: надо понять - Дзюба хочет перейти в "Торпедо" из-за желания играть или из-за Москвы
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о вероятности перехода форварда Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"